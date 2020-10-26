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Son Dakika | FLAŞ

26.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:00
Son Dakika | FLAŞ

Son dakika gündem haberi... Bakan Albayrak: Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde.

Bakan Albayrak: Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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