Son dakika haber: 7 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: 7 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi

27.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:35
Son dakika haber: 7 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Son dakika haber: 7 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Angela Merkel Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Ebru Şallı Hazal Kaya Halil Sezai
Spor Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Kaza Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: 7 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 16:35:43. #1.15#
title