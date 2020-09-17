Son Dakika | flaş

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Son dakika gündem haberi: Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor.

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17.09.2020 16:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:25

Bakan Albayrak:  Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde. 


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Kaynak: DHA

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