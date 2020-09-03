Son dakika... flaş

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Son dakika haberleri... Bakan Koca: Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır.

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03.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:51

Bakan Koca: Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter.


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Kaynak: DHA

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