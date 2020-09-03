Son dakika! flaş Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek. Denetimlere tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri katılacak.

Kaynak: DHA