Son dakika... flaş

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Son dakika haberine göre MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü.
25.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:43
MSB: Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.
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Kaynak: DHA