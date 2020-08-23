Son dakika... FLAŞ
Son dakika gelişmesine göre Flash!!Cumhurbaşkanı Erdoğan yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.
23.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:04
Flash!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.
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Kaynak: DHA