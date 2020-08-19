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Son dakika haberi... Bakan Koca: Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti.

Son Dakika: FLAŞ
19.08.2020 20:28 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:52

Bakan Koca:  Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.


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Kaynak: DHA

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