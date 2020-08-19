Son dakika! FLAŞ Son dakika haberi: Bakan Koca: Yeni hasta sayılarının binin üzerine çıkmasından sonra günlük test sayımız dün 82 bin oldu.

Bakan Koca: Yeni hasta sayılarının binin üzerine çıkmasından sonra günlük test sayımız dün 82 bin oldu. Bu sayı birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkacak. Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimizden oluşuyor. En üzücü sonuçları bu gruplarda görüyorum.

Kaynak: DHA