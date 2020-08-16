Son dakika! FLAŞ

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Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 65 bin 956 , bugünkü vaka sayısı bin 192, bugün iyileşen sayısı 997.
16.08.2020 20:30 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 65 bin 956 , bugünkü vaka sayısı bin 192, bugün iyileşen sayısı 997.
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Kaynak: DHA