Son dakika... FLAŞ Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 65 bin 956 , bugünkü vaka sayısı bin 192, bugün iyileşen sayısı 997.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 65 bin 956 , bugünkü vaka sayısı bin 192, bugün iyileşen sayısı 997.

Kaynak: DHA