Son Dakika | flaş

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Son dakika güncel haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.
21.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:12
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.
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Kaynak: DHA