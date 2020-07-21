Son Dakika | flaş Son dakika güncel haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

Kaynak: DHA