Son dakika... flaş
Son dakika haberi... Orman Genel Müdürlüğü: Heybeliada'da saat 17: 33'de başlayan orman yangınına 3 dakika sonra 17: 36'da ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.
12.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:46
Orman Genel Müdürlüğü: Heybeliada'da saat 17: 33'de başlayan orman yangınına 3 dakika sonra 17: 36'da ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA