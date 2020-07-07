Son dakika... FLAŞ

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Bir son dakika haberine göre MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
07.07.2020 22:06 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:14
MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı.
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Kaynak: DHA