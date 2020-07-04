Son Dakika | flaş Son dakika güncel haberine göre İçişleri Bakanlığı: Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı: Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi.

Kaynak: DHA