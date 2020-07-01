Son dakika! flaş

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Son dakika haberleri: Rusya-İran'ın ortak açıklamasında, "Devlet Başkanları, Suriye sahasındaki mevcut durumu ele almış, 16 Eylül 2019'da Ankara'daki son toplantılarından sonra kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmiş ve mutabakatları ışığında üçlü eşgüdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yinelemişlerdir" denildi.
01.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:19
TÜRKİYE-Rusya-İran'ın ortak açıklamasında, "Devlet Başkanları, Suriye sahasındaki mevcut durumu ele almış, 16 Eylül 2019'da Ankara'daki son toplantılarından sonra kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmiş ve mutabakatları ışığında üçlü eşgüdümü artırma yönündeki kararlılıklarını yinelemişlerdir" denildi.
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Kaynak: DHA