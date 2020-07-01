Son Dakika | flaş Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.

Kaynak: DHA