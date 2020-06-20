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Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde.

Son dakika! FLAŞ
20.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."


Kaynak: DHA

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