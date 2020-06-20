Son dakika! FLAŞ
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde.
20.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."
Kaynak: DHA