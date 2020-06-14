Son Dakika: FLAŞ Son dakika haberlerine göre Bingöl Valiliği: Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 2 ekip ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi; Tunceli, Muş, Batman ve Malatya AFAD Müdürlüklerinden 1'er arama kurtarma ekibi; Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ve 18 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Bingöl Valiliği: Diyarbakır AFAD Müdürlüğünden 2 ekip ile 6 kişilik arama kurtarma ekibi; Tunceli, Muş, Batman ve Malatya AFAD Müdürlüklerinden 1'er arama kurtarma ekibi; Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ve 18 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

Kaynak: DHA