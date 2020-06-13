Son Dakika | FLAŞ Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kaynak: DHA