Son Dakika | FLAŞ

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Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
13.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:36
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kaynak: DHA