Son Dakika: FLAŞ

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Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı.
13.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:14
İçişleri Bakanı Soylu: Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı.
Kaynak: DHA