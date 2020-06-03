Son Dakika: FLAŞ

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Son dakika haberine göre Bakan Varank: Yüksek nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu.
03.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:32
Bakan Varank: Yüksek nitelikli işgücünün sanayiye entegre olmasını amaçlayan Sanayi-Doktora Programımızın sonuçları bugün belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz. Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilerimize eğitimleri süresince aylık 4 bin 500 lira burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca; mezuniyetlerini takiben 3 yıl boyunca istihdam desteği de sunuyoruz.
Kaynak: DHA