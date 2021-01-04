Son dakika: FKÖ'ye bağlı Araştırma Merkezi: İsrail güçleri geçen yıl 43 Filistinliyi şehit etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail güçleri, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 43 Filistinliyi şehit ederken, 1650 Filistinliyi yaraladı.