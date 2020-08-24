Son dakika! Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde bölgenin kalkınması sürüyor Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde, örgütten kurtarılan bölgede kalkınma sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümünde, örgütten kurtarılan bölgede kalkınma sürüyor.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü açılışlarla kutlandı.

Açılışa, Dışişleri Bakanlığı Suriye'den Sorumlu Genel Müdürü Selçuk Ünal, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali yardımcıları Fehmi Sinan Niyazi, Ömer Yılmaz ve Bünyamin Bilgin ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır Hariri, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, TSK komutanları, SMO komutanları ve STK temsilcileri katıldı.

Kutlamalar, harekat sırasında şehit düşen Mehmetçik ve SMO askerlerinin anısına saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende, harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Çobanbey beldesindeki gümrük binası, yerel meclisin yeni binası ve ticaret odası binası hizmete açıldı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, törende yaptığı konuşmada, bölgenin harekat ile güvenliğe kavuştuğunu belirterek, sivillerin SMO ve Türk askerleri sayesinde evlerine kavuştuğunu dile getirdi.

Mustafa, harekatın DEAŞ ve YPG/PKK terör örgütlerinin planlarını yerle bir ettiğini vurgulayarak, bölgedeki hayatın normale kavuşması için de geçici hükümetin gerekli hizmetlerin ulaştırılmasını koordine ettiğini kaydetti.

"Rasulayn gümrük kapısı" müjdesi

Gümrükler Genel Müdürü Gümüş, bölgede ticaretin önemine dikkati çekerek, "Ticaret, zenginliğin kapısını açan kapıdır. Bu anahtar olmadan bu kapıdan içeri girilmez. Şu an üzerinde bulunduğumuz bereketli topraklar tarihte ticaret kurallarının yazıldığı ilk topraklardır. Bu topraklar ticaretin ve medeniyetin topraklarıdır." dedi.

Bölgede ticaretin arttırılması için önemli çabalar sarf ettiklerini belirten Gümüş, Suriye ile halihazırda 6 aktif gümrük kapısının olduğunu anımsattı.

Gümüş, YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki gümrük kapısını da yakın zamanda faaliyete geçireceklerinin müjdesini verdi.

"Suriyeli kardeşlerimizle teröristlere karşı savaştık"

Dışişleri Bakanlığı Suriye Dairesi Genel Müdürü Ünal da konuşmasında Türkiye'nin Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Ünal, "Suriye halkına ve Suriye'nin geleceğine kasteden, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröristlere karşı ordumuzla sahaya indik. Suriyeli kardeşlerimizle teröristlere karşı savaştık, şehitler verdik." ifadelerini kullandı.

Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ettiklerini belirten Ünal, Suriye'deki ihtilafın sadece barışçıl yollarla çözüme kavuşacağına inandıklarını vurguladı.

Ünal, bölgenin daha da kalkınacağını belirterek, verilen hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bölgede güvenliği sağladık"

Kilis Valisi Soytürk, bölgenin kalkınması için ilgili bakanlarla çeşitli projeler yürüttüklerinin altını çizerek, "Evet, güvenliği sağladık. Bunu nasıl sağladık? Yerel meclisler, Şurta (polis) ve Suriye Milli Ordusu artık koordinasyon içerisinde çalışıyor, bölgede terör eylemlerine izin vermiyor. Olabildiğince daha az olay oluyor, istihbaratımızın da çok önemli katkıları var." dedi.

Vali Soytürk, yolları, okulları, camileri onardıklarını dile getirerek, Çobanbey'de de kalkınma ve istihdama büyük katkı sağlayacak organize sanayi bölgesi için de çalışmalar yürüttüklerinin bilgisini paylaştı.

"Milli ordumuz ve Türk askerlerinin kanları birleşti"

Suriye muhalefeti çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Hariri de konuşmasında, Fırat Kalkanı Harekatı'nın önemine vurgu yaparak, "Terör örgütüne karşı verilen mücadelede milli ordumuz ve Türk askerlerinin kanlarını birleşti." diye konuştu.

Nasır, Suriye halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, bölgede her türlü kalkınma çalışmalarına destek olacaklarını kaydetti.

Katılımcılar, tören alanına barışı temsil eden zeytin ağaçları dikti.

Fırat Kalkanı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatarak, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimleri 217 gün içinde terörden arındırdı.

Kahraman Mehmetçik ve SMO askerleri Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Kaynak: AA