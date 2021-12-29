Son dakika... Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT, MALATYA (İHA) - Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi."