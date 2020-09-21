Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
21.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:50

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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