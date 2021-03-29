Son dakika! Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı
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Son dakika! Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.S. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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