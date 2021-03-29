Son dakika! Firari çocuk istismarcısı yakalanarak tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.