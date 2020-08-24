Son dakika! Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek
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Son dakika! Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Finike İlçe Belediyesi, Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerindeki kahraman askerlere destek kampanyası başlattı.

Son dakika! Finike'deki bir koya 'Oruç Reis' adı verilecek
24.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:41

ANTALYA'nın Finike İlçe Belediyesi, Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerindeki kahraman askerlere destek kampanyası başlattı. Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, ilçedeki 'Merdivenli Koyu' isminin 'Oruç Reis Koyu' olarak değiştirileceğini açıkladı. 

Finike Belediyesi, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis sismik araştırma gemisi personeli ve onları koruyan savaş gemilerinin kahraman askerlerine destek kampanyası başlattı. Kampanya, Şekerci Han'da CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, Finike Belediyesi meclis üyeleri ve Finike mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıyla başladı.

Destek kampanyasının açılışında konuşan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, "Bu tür beraberliklere ihtiyacımız var. Finike Belediye Başkanımız siyaset üstü bir başlangıç yaptı. Bu görüşü için başkanımızı kutluyorum. Oruç Reis hepimizin, ordu hepimizin. Devlet, millet adına görev yapan araştırma görevleri hepimiz için. Oruç Reis'in siyasi yaklaşımı olmaz. Siyasi yaklaşım içinde değiliz. Ben hem kendi adıma hem CHP grubu adına bu kampanyaya destek vereceğim. Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, kampanyaya Finike halkının yanı sıra yurdun dört bir yanında yaşayan vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, Radyofor Koyu'nun altında bulunan 'Merdivenli Koyu' isminin 'Oruç Reis Koyu' olarak değiştirileceğini de açıkladı. Başkan Geyikçi, "Gün birlik günüdür. Bugün burada Oruç Reis gemimize ve Mavi Vatan'da onları koruyan donanma güçlerimize destek için bir araya geldik. Siyaset gözetmeden kampanyamıza destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu.Kampanya hakkında bilgi de veren Başkan Geyikçi, şöyle dedi: "Belediyemizin www.finike.bel.tr adresine girildiğinde destek mesajı bölümümüz otomatik olarak açılıyor. Vatandaşlarımız buraya duygu ve düşüncelerini içeren mesajlarını yazarak gönderebilir. Belediye olarak bu mesajları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yazıya dökerek, Oruç Reis gemimiz ve onları koruyan savaş gemilerimize iletmek adına ilgili makamlara teslim edeceğiz. Bu kampanyayla onlara destek vermek ve Mavi Vatan'da yalnız olmadıklarını göstermek istedik. Hem Oruç Reis gemimiz hem de donanma güçlerimiz ülkemizin bağımsızlığı ile ekonomik gelişimi için mücadele ediyor. Aziz Türk milleti için canları pahasına görev yapan kahraman ordumuzun denizlerdeki temsilcilerine, Oruç Reis gemimizin fedakar personeline ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendilerine müteşekkiriz ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milleti her zaman ordusunun yanındadır. Bunu bir kez daha göstermek istedik."Kampanyanın ilk mesajını da gönderen Başkan Geyikçi, "Finike Belediyesi olarak sizlere destek olabilmek, hemşehrilerimizin duygularını aktarabilmek adına belediyemizin web sayfası üzerinden bir mesaj sistemi kurduk. Mavi Vatan'da gerçekleştirdiğiniz çalışmaları gururla takip ediyoruz. Kalbimiz sizlerle birlikte, tüm Finike halkı adına sizlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

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