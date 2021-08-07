FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Canik ilçesinde, TIR'ın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkıp, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Emine Demirbaş (70) hayatını kaybetti, sürücü kızı ile 2 çocuğu, yaralandı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, TIR'ın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkıp, yol ortasındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki Emine Demirbaş (70) hayatını kaybetti, sürücü kızı ile 2 çocuğu, yaralandı. Ailenin, memleketleri Ordu'ya fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Canik ilçesi Çevre Yolu İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Nazlı Atik (35) yönetimindeki 06 MCU 47 plakalı otomobil, iddiaya göre TIR'ın yolda sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nazlı Atik'in annesi Emine Demirbaş sıkıştığı yerde yaşamını kaybetti. Sürücü ve çocukları Kerem (9) ve Görkem Atik (5) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı anne ve çocukları kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kaza yapan otomobili arkadan takip eden sürücünün kız kardeşi Behiye Demirbaş ile diğer aile fertleri, kaza yerinde yerde yatan annelerini görünce gözyaşlarına boğuldu. Annem diye bağırarak gözyaşı döken Behiye Demirbaş'ı kaza yerindeki görevliler teskin etmeye çalıştı. Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

FINDIK TOPLAMAYA GİDİYORLARMIŞ

Atik ailesinin, Ankara'dan memleketleri Ordu'ya fındık toplamaya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Son dakika haber! KASTAMONU - Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Son dakika haber! KASTAMONU - Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FINDIK TOPLAMAYA GİDEN AİLENİN OTOMOBİLİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 19:07:53. #1.15#

title