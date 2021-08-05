Son dakika! Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu
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Son dakika! Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Son dakika! Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki Veysel Gedik'i bulabilmek için ekipler seferber oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fındık işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki Veysel Gedik'i bulabilmek için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi'nde fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki Veysel Gedik kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD 7 personel, 2 araç, 1 K9 köpeği, HAYAT Arama ve Kurtarma ekipleri 9 personeli, 2 araç, AFGD Derneği 7 personeli, 2 araç, 1 K9 köpeği ve ANDA Derneği ise 4 personeli 1 araç ile arama ve kurtarma faaliyetlerine başladı. - SAKARYA

Son dakika! Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu
Son dakika! Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu
Son dakika! Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu
Son dakika! Fındık işçisi olarak çalışan 15 yaşındaki çocuk kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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