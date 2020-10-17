Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın

17.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:50

Son dakika haberlerine göre - Fındık bahçesinde yangın 20 dönümlük alan zarar gördü Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında fındık ağaçları zarar gördü.

- Fındık bahçesinde yangın

20 dönümlük alan zarar gördü

SAMSUN - Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında fındık ağaçları zarar gördü.

Saat 11.00 sıralarında Çamalan Mahallesi'nde başlayan yangın bir kısmı fındık bahçesi olan 20 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları yanan alanın yola uzak olması nedeni ile zorlukla müdahale edebiliyor. Müdahalenin yola yakın alanlarda yapılabilmesi nedeniyle bölgedeki evler yanma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Vatandaşlar yangına kazma küreklerle müdahale etmeye çalışırken, arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekiyor.

Vatandaşlar yangına yeteri kadar müdahale edemediklerini, yangının evlere ve ormanlık alana sıçramaması için helikopter talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın
Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Sergey Lavrov Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Seda Sayan Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Füze Otomobil Ak Parti Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Fındık bahçesinde yangın - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 16:50:50. #1.15#
title