Son dakika: Finansta kadın liderler paneli
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Son dakika: Finansta kadın liderler paneli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Finansta kadın liderler paneli

Son dakika gelişmesine göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi ve Küresel Finans ve Muhasebe Meslek Kuruluşu ACCA tarafından online olarak gerçekleştirilen "Finansta Kadın Liderler" paneli büyük ilgi gördü.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi ve Küresel Finans ve Muhasebe Meslek Kuruluşu ACCA tarafından online olarak gerçekleştirilen "Finansta Kadın Liderler" paneli büyük ilgi gördü.

Moderatörlüğünü Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın yaptığı "Finansta Kadın Liderler" isimli panelde, ACCA Türkiye Başkanı Filiz Demiröz, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Durukan ve KPMG Denetim Yöneticisi Şirin Soysal konuşmacı olarak yer aldı.

Kadınların güçlendirilmesi için ekonomik hayata eşit katılımları ve çalışma yaşamındaki konumlarının iyileştirilmesinin son derece önemli olduğunun vurgulandığı toplantıda; Cam Tavan, Cam Uçurum ve Cam Asansör kavramları ele alındı.

Kadınların anne, eş, evlat ve çalışan olarak kendilerinden beklenenleri karşılarken yaşadıkları sorunlardan örnek veren konuşmacılar, yaklaşık 1.5 saat süren etkinlikte interaktif bir tartışma gerçekleştirdi. Akademik dünyanın kadın erkek eşitliği bakımından nispeten daha eşitlikçi bir yer olduğuna vurgu yapan EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, özellikle Dokuz Eylül Üniversitesinin bu anlamda örnek olduğunu vurgulayarak, rektörün, dekanın ve bölüm başkanının kadın olduğu bir kurumda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Prof. Dr. Çağnur Balsarı da, özellikle meslek örgütlerinde, kadınların yönetim kurullarında daha fazla yer alması gerektiğini hatırlatarak, bu konuda alınması gereken mesafenin çok olduğunu belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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