Son dakika... Filistinlilerden yangınlar nedeniyle Türkiye'yle dayanışma kampanyası

Son dakika haberi... İsrail vatandaşı Filistinliler, yangınlarla mücadele eden Türkiye ile dayanışma kampanyası başlattı.

İsrail vatandaşı Filistinliler, yangınlarla mücadele eden Türkiye ile dayanışma kampanyası başlattı.

İsrail'in Nasıra kenti merkezli Merhametli Kalpler Derneği tarafından Türkiye'deki yangınlarda zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın sosyal medyada paylaşılan afişlerine göre, bir fidan için ayrı, yangında zarar görenler için ayrı bağış miktarı belirlendi.

Merhametli Kalpler Derneği Başkanı Raid Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1948 Filistinlilerinin (İsrail vatandaşı Araplar) Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Bedir, "1948 Filistinlileri Türkiye'nin Kudüs ve Filistin'e ilişkin tavrını büyük takdirle karşılıyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu yangınlar nedeniyle çok derin üzüntü içindeyiz." dedi.

"Dualarımızla ve mallarımızla Türkiye'nin yanındayız"

Filistinlilerin Türkiye'ye olan sevgilerinin bir tezahürü olarak, yangınlarda zarar görenler için dernekleri aracılığıyla bir dayanışma kampanyası başlattığını vurgulayan Bedir, "Biz biliyoruz ki Türkiye çok güçlü bir ülke ve kendi kendine yetebilen bir devlet. Ancak biz sevgimizi ve dayanışmamızı göstermek için bu kampanyayı başlattık." ifadelerini kullandı.

Bedir, 8 Ağustos Pazar günü başlattıkları kampanyaya şimdiden yüzlerce Filistinlinin ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar 100 bin doları aşkın bir para toplandığını aktardı.

Daha önce Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler nedeniyle de "mütevazı" desteklerinin olduğuna işaret eden Bedir, "Dualarımızla ve mallarımızla Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat