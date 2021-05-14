Tokat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Tokat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

TOKAT'ta, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. 

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Tokat Şubesi üyeleri tarafından kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. AGD Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar tarafından kıldırılan namaza çok sayıda dernek üyesi katıldı. Gıyabi cenaze namazı sonrası Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.  Yapılan saldırıları kınadıklarını söyleyen AGD Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar, "Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlikte olmaya davet ediyoruz. Terör örgütü İsrail'in çok yakında devrileceğini göreceğiz. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terör örgütü İsrail hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir" dedi.


Tokat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Tokat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Tokat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Tokat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Tokat'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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