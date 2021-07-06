Son dakika! Filistinli muhalif aktivist Benat'ın ölümüyle ilgili düzenlenecek gösteri öncesinde 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Filistin polisinin, muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltındayken ölümünden sorumlu olanların hesap vermesini isteyen 6 Filistinli aktivisti gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin polisinin, muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltındayken ölümünden sorumlu olanların hesap vermesini isteyen 6 Filistinli aktivisti gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin polisi, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentindeki El-Menara Meydanı'nda Benat'ın ölümüne tepki amacıyla düzenlenmesi planlanan gösteri öncesinde 6 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin polisinin meydanı kapatarak gösteri yapılmasına engel olduğu kaydedildi.

Filistin Polis Sözcüsü Luey Erzikat ise yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah'ta ana caddede toplantı izni olmadan bir araya gelen bazı kişilerin gözaltına alındığını ve gerekli hukuki işlemlerin yapılması için savcılığa sevk edileceklerini ifade etti.

Benat gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine sert eleştirileriyle tanınan aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi, Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde de Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söylemişti.

Filistin yönetimi, 1 Temmuz'da Benat'ın ölümüyle ilgili, içlerinde subayların da olduğu yaklaşık 15 güvenlik birimi mensubunu gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar