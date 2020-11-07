Son dakika... Filistinli gruplar: Mahir el-Ahres, idari tutukluluk savaşında zafer kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre Filistinli gruplar, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık açlık grevine son veren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in idari tutukluluk mücadelesinde zafer kazandığını belirtti.

Filistinli gruplar, İsrail'in serbest bırakma kararına karşılık açlık grevine son veren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'in idari tutukluluk mücadelesinde zafer kazandığını belirtti.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli tutuklu Ahres, siyonist gardiyanlara karşı meydan okuyarak uzun bir sürecin ardından idari tutukluluk siyasetine karşı yeni bir zafer gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Ahres'in tutuklular hareketi adına yazılacak büyük bir iş başardığı belirtilen açıklamada, açlık grevi sırasında yaşadığı sıkıntılara işaret edildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de yaptığı açıklamada, Ahres'in iradesinin Filistin halkının övünç kaynağı olduğu dile getirildi.

FHKC açıklamasında Ahres'in kahramanca zaferinin tutuklular hareketi ve Filistin halkı için gurur kaynağı olarak kalacağı, hareketin siyonist işgale, suça batmış baskı araçları ve istihbaratına karşı özgürlüğünü geri alma yolunda sürekli bir mücadele içinde olduğu vurgulandı.

Filistinli Mücahitler Hareketi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ahres'in zaferiyle düşmanın (İsrail) Filistinlilere haklarını ancak zorlama karşısında teslim edeceğinin, savaş ve güçten başka bir dilden anlamadığının kesinleştiğine dikkat çekildi.

-Hamas

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ahres, Filistinlilerin küstah işgalcilere isteklerini dayatma gücünün ve işgalcilerin hapishane şartlarında bile Filistinlileri yenememesinin açık bir örneğini teşkil etti." ifadelerini kullandı.

Ahres'in bu büyük mücadelesi, Filistin halkının özgürlük ve dönüş haklarını yeniden kazanmak için sürdürdüğü mücadelenin bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, Ahres'in durumunun işgalcilerin suçluluğunun yeni bir kanıtı olduğu aktarıldı.

Ahres, idari tutukluluk kararına tepki için açlık grevine başlamıştı

İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden bu akşam yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı 103 gündür açlık grevini sürdüren Ahres'in, İsrail ile varılan anlaşma çerçevesinde açlık grevini sonlandırdığı belirtilmişti.

Açıklamada, halihazırda başkent Tel Aviv yakınlarındaki Rehovot kentinde bulunan Kaplan Hastanesi'nde tutulan Ahres'in 26 Kasım'da serbest bırakılacağı, Filistinli tutuklunun bu 20 gün boyunca hastanede tedavi edileceği kaydedilmişti.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak