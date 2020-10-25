Son dakika: Filistinli genç, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından dövülerek öldürüldü
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Son dakika: Filistinli genç, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından dövülerek öldürüldü

25.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:37
Son dakika: Filistinli genç, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından dövülerek öldürüldü

Son dakika haberi: Bugün sabah erken saatlerde bir Filistinli genç, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki işgal altındaki Batı Şeria'da Turmus-Ayya köyü yakınlarında İsrail işgal askerleri tarafından dövülerek öldürüldü.

Bugün sabah erken saatlerde bir Filistinli genç, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki işgal altındaki Batı Şeria'da Turmus-Ayya köyü yakınlarında İsrail işgal askerleri tarafından dövülerek öldürüldü. 

Filistin medyası, gencin isminin Amer Abdulrahim Snobar olduğunu ve İsrail askerlerin takibi sırasında yakalanıp dövülerek öldürüldüğünü bildirdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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