Son dakika: Filistinli genç, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından dövülerek öldürüldü

Son dakika haberi: Bugün sabah erken saatlerde bir Filistinli genç, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki işgal altındaki Batı Şeria'da Turmus-Ayya köyü yakınlarında İsrail işgal askerleri tarafından dövülerek öldürüldü.

Bugün sabah erken saatlerde bir Filistinli genç, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki işgal altındaki Batı Şeria'da Turmus-Ayya köyü yakınlarında İsrail işgal askerleri tarafından dövülerek öldürüldü.

Filistin medyası, gencin isminin Amer Abdulrahim Snobar olduğunu ve İsrail askerlerin takibi sırasında yakalanıp dövülerek öldürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı