Son dakika: Filistinli genç, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından dövülerek öldürüldü
25.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:37
Son dakika haberi: Bugün sabah erken saatlerde bir Filistinli genç, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki işgal altındaki Batı Şeria'da Turmus-Ayya köyü yakınlarında İsrail işgal askerleri tarafından dövülerek öldürüldü.
Bugün sabah erken saatlerde bir Filistinli genç, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki işgal altındaki Batı Şeria'da Turmus-Ayya köyü yakınlarında İsrail işgal askerleri tarafından dövülerek öldürüldü.
Filistin medyası, gencin isminin Amer Abdulrahim Snobar olduğunu ve İsrail askerlerin takibi sırasında yakalanıp dövülerek öldürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı