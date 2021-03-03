Son dakika: Filistin yönetimi UCM Başsavcısının kararını memnuniyetle karşıladı
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Son dakika: Filistin yönetimi UCM Başsavcısının kararını memnuniyetle karşıladı

03.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:56
Son dakika: Filistin yönetimi UCM Başsavcısının kararını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberine göre Filistin yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin soruşturmanın başladığını duyurmasını memnuniyetle karşılarken, soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlandırılması...

Filistin yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin soruşturmanın başladığını duyurmasını memnuniyetle karşılarken, soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu uzun zamandır beklenen adım, Filistin'in Filistin halkının talep ettiği ve hak ettiği barışın vazgeçilmez temelleri olan adalet ve hesap verebilirliği sağlama yönündeki yorulmak bilmeyen çabasına hizmet ediyor." ifadesine yer verildi.

İhtiyaç duyulması halinde Filistin yönetiminin UCM'ye yardıma hazır olduğu ve soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin liderleri tarafından Filistin halkına karşı işlenen suçlar, sürekli, sistematik ve yaygındır." cümlesi kullanıldı.

Başsavcı Bensouda, 13 Haziran 2014'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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