Son Dakika | Filistin şehitleri için Kırklareli'nde gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri: İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırklareli İl Müftülüğü ve STK'lar tarafından Hızırbey Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hızırbey Camisi imamı Zaim Işık tarafından cuma namazı öncesi Filistin şehitleri için dualar okundu.

Işık vaazında Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların son bulmasını istediklerini ifade ederek, bu saldırıların insanlık suçu olduğunu ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun saf tutan vatandaşlar Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için gıyabı cenaze namazı kıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı