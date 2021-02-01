Son dakika: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'den hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı
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Son dakika: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'den hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı

01.02.2021 06:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 06:26
Son dakika: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'den hiçbir Kovid-19 aşısı bize ulaşmadı

Son dakika haberler: Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 5 bin Kovid-19 aşısının işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmadığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 5 bin Kovid-19 aşısının işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Destekleyici Tıp Hizmetleri Genel Müdürü Üsame el-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de hiçbir yetkili makamın hiçbir aşıyı İsrail'den henüz teslim almadığını söyledi.

Neccar şunları ifade etti:

"Aşıların var olduğuna dair herhangi bir tebligat bizlere ulaşmadı. Bu konuda bir bilgimiz yok. İsrail, üzerindeki uluslararası baskıyı hafifletmek için bu türden haberleri yaymak istiyor. Uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri işgal altındaki Filistin topraklarına aşının girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor."

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz Kovid-19 aşısının Filistin'e gönderilmesinin onaylandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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