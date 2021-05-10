Son dakika! Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 oldu
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Son dakika! Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 oldu

Son dakika! Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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