Filistin Lideri Abbas İsrail ve ABD'ye Meydan Okudu: Gösterilerimiz Devam Edecek

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğni Kudüs'e taşımasının ardından Gazze başta olmak üzere Filisitin'in dört bir yanınında gösteriler düzenlenmeye başladı. Gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 50'nin üzerinde Filistinli yaşamını yitirdi.

ABD VE İSRAİL'E MEYDAN OKUDU

Gösteriler sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas kameralar karşısına geçti. Abbas, "Filistin bizim toprağımız!" deyip, İsrail ve ABD'ye meydan okudu.

"GÖSTERİLERE SON VERMEYECEĞİZ!"

İşte Mahmud Abbas'ın konuyla ilgili sözleri:

Bu topraklar bizimdir. Bizim atalarımızın topraklarıdır. Halkımız hiçbir şekilde barışçıl gösterilerden vazgeçmeyecektir. Hiçbir şekilde bu barışçıl gösterilerimizi sona erdirmeyeceğiz. Bu hareketle ABD kendisini siyasi sürecin dışına itmişti. ABD Ortadoğu'daki barış sürecinin artık arabulucusu değildir. ABD'nin aarabuluculuğunu kesinlikle kabul etmiyoruz.