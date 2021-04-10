Son dakika! Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, ülkede teravih namazının camilerde kılınabileceğini bildirdi
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Son dakika! Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, ülkede teravih namazının camilerde kılınabileceğini bildirdi

Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Son dakika! Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, ülkede teravih namazının camilerde kılınabileceğini bildirdi

Son dakika haberleri: Filistin hükümeti, Ramazan ayında teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı.

Filistin hükümeti, Ramazan ayında teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında cuma namazlarının açık meydanlarda kılınacağını kaydeden Mulhim, teravih ve vakit namazlarının ise camilerde kılınacağını aktardı.

Yeni önlemlerin bir parçası olarak kreşler ve anaokullarının yanı sıra tüm devlet okullarında ve özel okullarda birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim verileceğini belirten Mulhim, üniversiteler ve enstitülerde ise birinci sınıf hariç diğer sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceğini dile getirdi.

Akşam saat 20.00 ile sabah 06.00 arasında, şehirler ve beldeler arası seyahat yasağının ve cuma günleri sokağa çıkma yasağının devam edeceğini aktaran Mulhim, toplu iftar, taziye, festival ve düğün gibi insanların bir araya geldiği etkinliklere yönelik yasağın da devam ettiğini hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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