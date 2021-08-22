Son Dakika | Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı

Son dakika haberi: İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Adnan'ın, Ramallah'ta gözaltına alındığı bildirildi.

İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Adnan'ın, Ramallah'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu "Adalet İçin Avukatlar"ın Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre, dün Ramallah'ın Menara Meydanında düzenlenen gösteride gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması için bugün adliye binası önünde oturma eylemi yapıldı.

Açıklamada, İslami Cihad yöneticilerinden Adnan'ın, adliye binası önünde Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Adalet İçin Avulatlar, aralarında serbest bırakılan eski tutuklu Mahir el-Ahras'ın da olduğu gözaltındaki aktivistlerin sayısının 15'i geçtiğini aktardı. Söz konusu aktivistler hakkında, "izinsiz gösteri yapma ve mezhep çatışmasını kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Filistin güvenlik güçleri, 24 Haziran'da gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra vefat eden Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın ölümünden sorumlu olanların yargılanması talebiyle dün Menara Meydanında düzenlenen bir gösteriye müdahale etmişti.

İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti. Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla birkaç kez açlık grevi yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu