Son Dakika | Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı

Son Dakika | Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Adnan'ın, Ramallah'ta gözaltına alındığı bildirildi.

İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Adnan'ın, Ramallah'ta gözaltına alındığı bildirildi.

Sivil toplum kuruluşu "Adalet İçin Avukatlar"ın Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre, dün Ramallah'ın Menara Meydanında düzenlenen gösteride gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması için bugün adliye binası önünde oturma eylemi yapıldı.

Açıklamada, İslami Cihad yöneticilerinden Adnan'ın, adliye binası önünde Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Adalet İçin Avulatlar, aralarında serbest bırakılan eski tutuklu Mahir el-Ahras'ın da olduğu gözaltındaki aktivistlerin sayısının 15'i geçtiğini aktardı. Söz konusu aktivistler hakkında, "izinsiz gösteri yapma ve mezhep çatışmasını kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Filistin güvenlik güçleri, 24 Haziran'da gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra vefat eden Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın ölümünden sorumlu olanların yargılanması talebiyle dün Menara Meydanında düzenlenen bir gösteriye müdahale etmişti.

İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi'ne üye olmakla suçlanan Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti. Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla birkaç kez açlık grevi yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Buğra Kavuncu Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Yıldız Tilbe Haluk Levent
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Filistin güvenlik güçleri, İslami Cihad yetkililerinden Adnan'ı gözaltına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 17:36:48. #1.15#

title