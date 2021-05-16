Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki: "Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok"
Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'e karşı uluslararası baskı çağrısında bulunarak, "Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok" dedi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'e karşı uluslararası baskı çağrısında bulunarak, "Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok" dedi.(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı