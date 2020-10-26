Son dakika... Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Uluslararası barış konferansı müzakereler için gerekli ivmeyi yaratabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Uluslararası barış konferansı müzakereler için gerekli ivmeyi yaratabilir"

26.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:48
Son dakika... Filistin Dışişleri Bakanı Maliki:

Son dakika gündem haberi... BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail-Filistin sorunu için uluslararası barış konferansı düzenlenmesinin, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabileceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail-Filistin sorunu için uluslararası barış konferansı düzenlenmesinin, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabileceğini söyledi.

Maliki, video konferans ile bağlandığı BM Güvenlik Konseyi'nde, Filistin'in BM'nin uluslararası barış konferansı düzenlemesi çağrısının barışa olan bağlılıklarının nihai kanıtı olduğunu ifade etti.

Dünya ikili müzakereler için çağrı yapmaya devam ederken İsrail'in tek taraflı adımlarının galip gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Maliki, şunları söyledi:

"Taraflara müzakere çağrısı yapmak artık yeterli değil, yükümlülüklere saygıyı teşvik edecek ve yasa dışı tek taraflı eylemlerden caydıracak önlemler bu çağrıya eşlik etmeli. Artık yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu söylemek yeterli değil, hesap verilebilirlik de sağlanmalı. Artık, iki devletli çözümden bahsetmek yeterli değil, Filistin'in devlet olarak tanınması da gerek."

Uluslararası toplumun barışı kurtarmak için harekete geçmesi, aksi takdirde sonuçlarına herkesin katlanması gerektiğini söyleyen Maliki, "Uluslararası barış konferansının düzenlenmesi, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Babel Samatta Okan Buruk Vitor Hugo Fatih Terim
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Uluslararası barış konferansı müzakereler için gerekli ivmeyi yaratabilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 21:56:29. #1.14#
title