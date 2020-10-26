Son dakika... Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Uluslararası barış konferansı müzakereler için gerekli ivmeyi yaratabilir"

Son dakika gündem haberi... BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail-Filistin sorunu için uluslararası barış konferansı düzenlenmesinin, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabileceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail-Filistin sorunu için uluslararası barış konferansı düzenlenmesinin, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabileceğini söyledi.

Maliki, video konferans ile bağlandığı BM Güvenlik Konseyi'nde, Filistin'in BM'nin uluslararası barış konferansı düzenlemesi çağrısının barışa olan bağlılıklarının nihai kanıtı olduğunu ifade etti.

Dünya ikili müzakereler için çağrı yapmaya devam ederken İsrail'in tek taraflı adımlarının galip gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Maliki, şunları söyledi:

"Taraflara müzakere çağrısı yapmak artık yeterli değil, yükümlülüklere saygıyı teşvik edecek ve yasa dışı tek taraflı eylemlerden caydıracak önlemler bu çağrıya eşlik etmeli. Artık yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu söylemek yeterli değil, hesap verilebilirlik de sağlanmalı. Artık, iki devletli çözümden bahsetmek yeterli değil, Filistin'in devlet olarak tanınması da gerek."

Uluslararası toplumun barışı kurtarmak için harekete geçmesi, aksi takdirde sonuçlarına herkesin katlanması gerektiğini söyleyen Maliki, "Uluslararası barış konferansının düzenlenmesi, tarafların bölgeyi sonsuza dek değiştirecek bir barış anlaşmasını müzakere etmesi konusunda gerekli ivmeyi yaratabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük