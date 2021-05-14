Son dakika... Filistin'de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika... Filistin'de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika... Filistin'de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli vatandaşlar için Afyonkarahisar'da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli vatandaşlar için Afyonkarahisar'da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ramazan ayında başlayan ve bayramda da devam eden İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları sonucu şehit olan Filistinli vatandaşlar için Afyonkarahisar İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camisi'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası saf tutan cemaat Filistin'de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere hayatını kaybeden 100'ün üzerindeki Müslüman vatandaşlar için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra Anadolu Gençlik Derneği tarafından basın açıklaması yapılarak İsrail'in kanlı saldırıları kınandı. Toplanan kalabalık İsrail'e yönelik sloganlar atarak dağıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika... Filistin'de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika... Filistin'de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika... Filistin'de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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