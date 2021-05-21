Son dakika! Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberi... Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma Namazı sonrası Adıyaman Merkez Yeni Pınar Camiinde Adıyaman Köklü Değişim Derneği tarafından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak İsrail'e tepki gösterildi.

Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında Adıyaman Köklü Değişim Derneği tarafından Demokrasi Parkında basın açıklaması düzenlendi. Düzenlenen basın açıklamasında yapılan saldırılara ve İsrail'e tepki gösterilerek, Filistin için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı