Son dakika: Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 151 bini aştı
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Son dakika: Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 151 bini aştı

28.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:20
Son dakika: Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 151 bini aştı

Edinilen son dakika haberine göre Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 1460'a yükseldi, vaka sayısı da 151 bini geçti.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 1460'a yükseldi, vaka sayısı da 151 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 26 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1363 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 886'sının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 477'sinin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği kaydedildi.

Hastalardan 123'nün yoğun bakım ünitesinde bulunduğu, 29'unun da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü ifade edildi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1460'a, vaka sayısı da 151 bin 409'a yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 126 bin 252'ye ulaştı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Batı Şeria'da 17 Aralık - 2 Ocak tarihleri için 19.00- 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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