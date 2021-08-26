Son dakika: Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki yükseliş sürüyor
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Son dakika: Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki yükseliş sürüyor

Son dakika: Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki yükseliş sürüyor
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki artış devam ediyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki artış devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1788 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 3 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 920'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 868'inin ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 925 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 361 bin 909'a yükseldi.

Aktif vaka sayısının 12 bini aştığı Filistin'de hastalardan 37'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'in altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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